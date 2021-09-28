Одеська область лідирує за смертністю від COVID-19

Тільки за одну добу від наслідків, викликаних коронавірусною інфекцією померли 18 осіб. Тривожну статистику оприлюднила прес-служба МОЗ у вівторок, 28 вересня, пише Politeka.net .

Станом на сьогоднішній день в регіоні зафіксовано 431 новий випадок захворювання.

З початку пандемії в Одеській області коронавірус виявили у 152 213 осіб. Летальних випадків - 3 241 особа.

Встигли одужати - 141 735 пацієнтів, 185 – за останні 24 години.

Варто сказати, що через появу нового штаму Delta швидкість поширення коронавірусу зросла в рази. Про це повідомив Ігор Кузін, головний санітарний лікар України.

За кількістю випадків, що щодня виявляються, COVID-19 кінець вересня 2021 року вже зрівнявся з початком листопада 2020-го.

Раніше ми писали, що в Одесі через високі темпи захворюваності коронавірусом закінчилися місця в реанімаціях. Про це повідомили волонтери.

Тепер хворих у критичному стані просто нікуди везти. До того ж у міських лікарнях вже почали закінчуватися стаціонарні місця.

Так, у відділеннях Covid - 19 Одеської "інфекціонки" немає місць у жіночих палатах. Ще одна гостра нестача-медичний персонал. Лікарів, а особливо реаніматологів і інфекціоністів, не вистачає в багатьох медичних установах.

Нагадаємо, населені пункти Одеської області вже закрили на карантин: відомо де

Як повідомляла Politeka, в Одеській області школи починають закривати на карантин

Також Politeka писала, на Одещині безліч життів вірус забрав за добу, тривожна статистика