Одеська область лідирує за смертністю від COVID-19
Тільки за одну добу від наслідків, викликаних коронавірусною інфекцією померли 18 осіб. Тривожну статистику оприлюднила прес-служба МОЗ у вівторок, 28 вересня, пише Politeka.net.
Станом на сьогоднішній день в регіоні зафіксовано 431 новий випадок захворювання.
З початку пандемії в Одеській області коронавірус виявили у 152 213 осіб. Летальних випадків - 3 241 особа.
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Встигли одужати - 141 735 пацієнтів, 185 – за останні 24 години.
Варто сказати, що через появу нового штаму Delta швидкість поширення коронавірусу зросла в рази. Про це повідомив Ігор Кузін, головний санітарний лікар України.
За кількістю випадків, що щодня виявляються, COVID-19 кінець вересня 2021 року вже зрівнявся з початком листопада 2020-го.
Раніше ми писали, що в Одесі через високі темпи захворюваності коронавірусом закінчилися місця в реанімаціях. Про це повідомили волонтери.
Тепер хворих у критичному стані просто нікуди везти. До того ж у міських лікарнях вже почали закінчуватися стаціонарні місця.
Так, у відділеннях Covid - 19 Одеської "інфекціонки" немає місць у жіночих палатах. Ще одна гостра нестача-медичний персонал. Лікарів, а особливо реаніматологів і інфекціоністів, не вистачає в багатьох медичних установах.
Нагадаємо, населені пункти Одеської області вже закрили на карантин: відомо де
Як повідомляла Politeka, в Одеській області школи починають закривати на карантин
Також Politeka писала, на Одещині безліч життів вірус забрав за добу, тривожна статистика