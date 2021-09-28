Одесская область лидирует по смертности от COVID-19

Только за одни сутки от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией скончались 18 человек. Тревожную статистику обнародовала пресс-служба МОЗ во вторник, 28 сентября, пишет Politeka.net .

По состоянию на сегодняшний день в регионе зафиксировано 431 новый случай заболевания.

С начала пандемии в Одесской области коронавирус выявили у 152 213 человек. Летальных случаев - 3 241 человек.

Успели выздороветь - 141 735 пациентов, 185 – за последние 24 часа.

Стоит сказать, что из-за появления нового штамма Delta скорость распространения коронавируса возросла в разы. Об этом сообщил Игорь Кузин, главный санитарный врач Украины.

По количеству ежедневно выявляемых случаев COVID-19 конец сентября 2021 года уже сравнялся с началом ноября 2020-го.

Ранее мы писали, что в Одессе из-за высоких темпов заболеваемости коронавирусом закончились места в реанимациях. Об этом сообщили волонтеры.

Теперь больных в критическом состоянии попросту некуда везти. К тому же в городских больницах уже начали заканчиваться стационарные места.

Так, в отделениях Covid-19 одесской "инфекционки" нет мест в женских палатах. Еще одна острая нехватка – медицинский персонал. Врачей, а особенно реаниматологов и инфекционистов, не хватает во многих медицинских учреждениях.

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