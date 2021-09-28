Діти підпалили будинок багатодітної сім'ї

НП сталася в одному з сіл Куяльницької громади в Одеській області. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції, пише Politeka.net.

Пожежу в приватному будинку помітила односельчанка і викликала рятувальників.

Співробітники ДСНС приспіли під час, поки вогонь не встиг сильно розійтися, та й, на щастя, в будинку нікого не було.

Як виявилося, господиня будинку нещодавно померла, а її 36-річний чоловік з тримісячним сином перебував у лікарні. Решта дітей-13-річна дівчинка і троє хлопчиків у віці від 2 до 8 років були у родичів.

Скориставшись відсутністю сім',ї двоє дітей у віці 13-ти і 9 років забралися в будинок і влаштували підпал.

Діти розбили вікно і підпалили диван і фіранки. Малолітні зловмисники зізналися, що хотіли таким чином розважитися.

Відомості про підпал внесли до ЄРДР, але оскільки йдеться про неповнолітніх, то швидше за все відповідатимуть їхні батьки.

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