В Одесі сусіди стали свідками, як чоловік випав з вікна на 8 поверсі
Трагічний інцидент трапився напередодні на вулиці Генерала Бочарова, 29. Про це повідомляє
Сьогодні вдень 72-річний чоловік вистрибнув з вікна 8 поверху на Генерала Бочарова, 29 і розбився на смерть.
Тіло 72-річного чоловіка без ознак життя виявила сусідка, яка вибігла на вулицю, почувши тріск скла і гілок. Особу загиблого встановлено.
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Як розповіли сусіди, раніше пенсіонер переніс інсульт, після чого майже не розмовляв.
"Сьогодні він залишився вдома один, і невідомо, що саме сталося в квартирі — був це нещасний випадок або суїцид», - повідомили місцеві жителі.
Зараз причини його загибелі розслідує поліція.
Аналогічний випадок стався в Чорноморську. Тіло пенсіонерки виявили під вікнами багатоповерхового будинку.
Сусіди загиблої розповіли, що вона довго і важко хворіла і, можливо, вчинила самогубство.
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