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В Одесі сусіди стали свідками, як чоловік випав з вікна на 8 поверсі

Трагічний інцидент трапився напередодні на вулиці Генерала Бочарова, 29. Про це повідомляє 7 канал у Telegram.

Сьогодні вдень 72-річний чоловік вистрибнув з вікна 8 поверху на Генерала Бочарова, 29 і розбився на смерть.

Тіло 72-річного чоловіка без ознак життя виявила сусідка, яка вибігла на вулицю, почувши тріск скла і гілок. Особу загиблого встановлено.

Як розповіли сусіди, раніше пенсіонер переніс інсульт, після чого майже не розмовляв.

"Сьогодні він залишився вдома один, і невідомо, що саме сталося в квартирі — був це нещасний випадок або суїцид», - повідомили місцеві жителі.

Зараз причини його загибелі розслідує поліція.

Аналогічний випадок стався в Чорноморську. Тіло пенсіонерки виявили під вікнами багатоповерхового будинку.

Сусіди загиблої розповіли, що вона довго і важко хворіла і, можливо, вчинила самогубство.

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