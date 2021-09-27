Незважаючи на вакцинований персонал, школярів почали відправляти на удаленку цілими класами в Одесі

Так, в понеділок, 27 вересня, всі школи Одеси працювали в звичному режимі, так як навчальні заклади виконали вимоги МОЗ щодо вакцинації. Про це заявила директор міського департаменту освіти міськради Олена Буйневич, передає Politeka.net.

Однак, чиновниця зазначила, Якщо в класі хворіє понад 20% дітей, його закривають на карантин.

Таким чином на сьогоднішній день 60 класів в різних школа міста перевели на дистанційну форму навчання.

"Закриваються на дистанційне навчання класи, де є діти або педагоги, які контактували або захворіли коронавірусом. Ця цифра щодня змінюється. На сьогодні це 60 класів в м. Одеса в різних навчальних закладах. Тиждень тому це число було навіть великим, з цього тижня деякі класи вийшли... Закриваються на карантин також ті класи, в яких хворіють 20 відсотків вихованців, незалежно від того, який саме вірус викликав хворобу. Якщо такий відсоток досягається в школі-закривається вся школа, поки таких шкіл немає", - розповіла вона.

У той же час Буйневич заявила, що всі дитячі садки міста відкриті і працюють у звичайному режимі.

Нагадаємо, що школярів передумали відправляти на дистанційку, нове рішення

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