Компанія підлітків розгромила знімне житло в Одесі
Про це повідомили місцеві телеграм-канали та оприлюднили відео неподобства, передає Politeka.net(щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Власниця житла розповіла, що здала в оренду свій будинок в Одесі неповнолітнім для святкування дня народження.
Однак близько 8 вечора їм подзвонили сусіди і сказали, що з вікон летять картини, техніка і посуд.
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"Ми приїхали через годину. Велика частина почали розбігатися, ми викликали охорону і намагалися нормально домовитися з ними. Вони не хотіли ні за що платити і взагалі відповідати за це. Ну а потім приїхала поліція і вже написали заяву» - каже жінка.
На кадрах видно зламаний більярдний стіл і стільці, багато недопалків і розбитий посуд.
Одесити обурені поведінкою дітей та їх вихованням.
"Хочеться, щоб їх відловили, дали, а батьки за все розрахувалися. В першу чергу за своє виховання",
"Як тільки батькам спійманих вистявлять рахунки і повістку до суду, вони відразу ж знайдуть і всіх інших)))",
"А навіщо здавати малоліткам квартири і будинки? Думати головою не пробували?",- висловлюються в мережі
Нагадаємо, що 17-річний хлопець приїхав до Одеси заради грабежів, але йому не пощастило: ганебні кадри
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