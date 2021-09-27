Діти не хочуть відповідати за свої вчинки

Компанія підлітків розгромила знімне житло в Одесі

Про це повідомили місцеві телеграм-канали та оприлюднили відео неподобства, передає Politeka.net(щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Власниця житла розповіла, що здала в оренду свій будинок в Одесі неповнолітнім для святкування дня народження.

Однак близько 8 вечора їм подзвонили сусіди і сказали, що з вікон летять картини, техніка і посуд.

"Ми приїхали через годину. Велика частина почали розбігатися, ми викликали охорону і намагалися нормально домовитися з ними. Вони не хотіли ні за що платити і взагалі відповідати за це. Ну а потім приїхала поліція і вже написали заяву» - каже жінка.

На кадрах видно зламаний більярдний стіл і стільці, багато недопалків і розбитий посуд.

Одесити обурені поведінкою дітей та їх вихованням.

"Хочеться, щоб їх відловили, дали, а батьки за все розрахувалися. В першу чергу за своє виховання",

"Як тільки батькам спійманих вистявлять рахунки і повістку до суду, вони відразу ж знайдуть і всіх інших)))",

"А навіщо здавати малоліткам квартири і будинки? Думати головою не пробували?",- висловлюються в мережі

Нагадаємо, що 17-річний хлопець приїхав до Одеси заради грабежів, але йому не пощастило: ганебні кадри

Як повідомляла Politeka, Підлітки влаштували безжальний грабіж в Одесі, фото: "просили допомогти і..."

Також Politeka писала, що молодий хлопець кинувся під колеса Audi в Одесі: момент потрапив на відео