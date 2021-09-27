Одеситів попередили, що буде з громадським транспортом у разі потрапляння регіону в "червону зону" карантину

Роз'яснення зробив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін українським ЗМІ.

За словами чиновника, громадський транспорт не планують зупиняти в разі локдауну, проте регіональні комісії ТЕБ і НС можуть встановлювати додаткові обмеження для перевізників.

"Під час минулих локдаунів деякі обласні державні адміністрації та комісії пробували впроваджувати обмеження, Але вони не показують свою ефективність. Наприклад, якщо обмежується саме кількість одиниць транспорту, це призводить до надмірного скупчення людей в межах одного автобуса, тролейбуса, трамвая", — пояснив Кузін.

Також санітарний лікар впевнений, що повне скасування транспорту неможливе, тому що від цього залежать інфраструктурні питання, робота об'єктів критичної інфраструктури на рівні областей.

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