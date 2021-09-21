В Одесской области, как и по всей Украине, усилили карантин из-за заболеваемости коронавирусом

Уже в четверг, 23 сентября, все области переходят в «желтую зону».

Решение приняла Госкомиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям, передает Politeka.net.

«желтая зона» карантина предполагает следующие ограничения:

- Массовые мероприятия проводятся, если в зале собирается не более 1 человека на каждые 4 кв. метра площади;

- Кинотеатры и театры должны быть заполнены не более чем на 50%;

- Спортзалы и фитнес-клубы работают при заполненности не более 1 человека на 10 кв. метров;

- Школы и детсады работают лишь в случае вакцинации минимум 80% всех педагогов.

Отметим, что в "желтой зоне" работать в обычном режиме смогут лишь те школы и детские сады, в которых вакцинировано не менее 80% педагогов.

На сегдняшний день в Одессе смогут продолжать работать 78 школ, 85 детских садов и девять учреждений внешкольного образования.

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