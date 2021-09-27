Одесситов предупредили, что будет с общественным транспортом в случае попадания региона в «красную зону» карантина

Разъяснение сделал главный санитарный врач страны Игорь Кузин украинским СМИ.

По словам чиновника, общественный транспорт не планируют останавливать в случае локдауна, однако региональные комиссии ТЭБ и ЧС могут устанавливать дополнительные ограничения для перевозчиков.

«Во время прошлых локдаунов некоторые областные государственные администрации и комиссии пробовали внедрять ограничения, но они не показывают свою эффективность. Например, если ограничивается именно количество единиц транспорта, это приводит к чрезмерному скоплению людей в пределах одного автобуса, троллейбуса, трамвая", — объяснил Кузин.

Также санитарный врач уверен, что полная отмена транспорта невозможна, потому что от этого зависят инфраструктурные вопросы, работа объектов критической инфраструктуры на уровне областей.

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