В Одесі автомобіль врізався в машину "швидкої", яка везла пацієнта

ДТП трапилася вдень у понеділок, 27 вересня, на вулиці Івана та Юрія липового Академіка Філатова. Про це повідомляє телеграм-канал «Одеса-Інфо», передає Politeka.net.

Як розповіли очевидці, легковик підрізав карету швидкої допомоги.

У момент зіткнення в спецтранспорті перебував пацієнт. За ним приїхала інша "швидка".

На кадрах можна побачити, як обидва автомобілі не отримали значних пошкоджень, проте через ДТП рух на вулиці сильно ускладнився.

На місці події працювала поліція для з'ясування всіх обставин.

«Легковик влетів у швидку, там була інша людина. За ним приїхала інша швидка, забирають пацієнта», - прокоментували автори телеграм-каналу.

Раніше ми писали, в лікарні помер поліцейський, який потрапив у ДТП в Одеській області.

Старший оперуповноважений управління Департаменту внутрішньої безпеки Одеської обласної поліції Володимир Незгодинський отримав важкі травми і помер у стінах лікарні в суботу, 26 вересня. Йому було 32 роки. У поліції Незгодинський пропрацював 11 років. Без тата залишилася 8-річна дочка, у загиблого також залишилися батьки і дружина.

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