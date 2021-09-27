В Одессе автомобиль врезался в машину «скорой», которая везла пациента
ДТП случилось днем в понедельник, 27 сентября, на улице Ивана и Юрия Лип угол Академика Филатова. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net.
Как рассказали очевидцы, легковушка подрезала карету скорой помощи.
В момент столкновения в спецтранспорте находился пациент. За ним приехала другая «скорая».
На кадрах можно увидеть, как оба автомобиля не получили значительных повреждений, однако из-за ДТП движение на улице сильно осложнилось.
Оскорбившая Ротару Ангелина Вовк рассказал о подлом поступке Пугачевой: "Никто не извинился"
Решение судей "Танців з зірками" вызвало негодование украинцев: "Лучше бы ушла Джамала"
Самая богатая певица Украины покинула страну, обратившись к украинцам: "Угадайте..."
Внезапно остановилось сердце известного украинского артиста, ему было всего 40 лет: "Это большая потеря"
"Мастер Шеф" Клопотенко покинул Украину и раскрыл причину своего отъезда: "Нравится, что здесь есть..."
На месте происшествия работала полиция для выяснения всех обстоятельств.
«Легковушка влетела в скорую, там был другой человек. За ним приехала другая скорая, забирают пациента», - прокомментировали авторы телеграм-канала.
Ранее мы писали, в больнице умер полицейский, попавший в ДТП в Одесской области.
Старший оперуполномоченный управления департамента внутренней безопасности одесской областной полиции Владимир Незгодинский получил тяжелые травмы и скончался в стенах больницы в субботу, 26 сентября. Ему было 32 года. В полиции Незгодинский проработал 11 лет. Без папы осталась 8-летняя дочь, у погибшего также остались родители и жена.
Напомним, что трагическая авария с полицейскими случилась на Одесчине, влетели в опору моста: появилось видео
Как сообщала Politeka, трагическое ДТП под Одессой унесло жизни троих полицейских, машина перевернулась: кадры с места
Также Politeka сообщала, что в Одессе авто влетело в остановку с людьми: первые кадры с места масштабной аварии