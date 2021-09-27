В Одессе автомобиль врезался в машину «скорой», которая везла пациента

ДТП случилось днем в понедельник, 27 сентября, на улице Ивана и Юрия Лип угол Академика Филатова. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net.

Как рассказали очевидцы, легковушка подрезала карету скорой помощи.

В момент столкновения в спецтранспорте находился пациент. За ним приехала другая «скорая».

На кадрах можно увидеть, как оба автомобиля не получили значительных повреждений, однако из-за ДТП движение на улице сильно осложнилось.

На месте происшествия работала полиция для выяснения всех обстоятельств.

«Легковушка влетела в скорую, там был другой человек. За ним приехала другая скорая, забирают пациента», - прокомментировали авторы телеграм-канала.

Ранее мы писали, в больнице умер полицейский, попавший в ДТП в Одесской области.

Старший оперуполномоченный управления департамента внутренней безопасности одесской областной полиции Владимир Незгодинский получил тяжелые травмы и скончался в стенах больницы в субботу, 26 сентября. Ему было 32 года. В полиции Незгодинский проработал 11 лет. Без папы осталась 8-летняя дочь, у погибшего также остались родители и жена.

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