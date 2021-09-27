В Одесі кількість інфікованих COVID-19 почала стрімко зростати і призвела до того, що місця в реанімаціях закінчилися

Про те, що зараз відбувається в одеських опорних лікарнях, розповіла волонтер з БФ «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова, передає Politeka.net.

Ножевнікова стверджує, що реанімаційні місця в Одесі закінчилися пару днів тому. Лікарів-реаніматологів більше не стало, тому ліжка в таке відділення просто не поставиш. Ковидних стаціонарів на всю Одеську область-4 на місто, а решта не отримали ще ковидні пакети.

У той же час в міській лікарні №5 залишилося близько сотні ліжко-місць, а в лікарні на Троїцькій їх практично немає, так як одній пацієнтці шукали місце цілу годину.

Що стосується інфекційної лікарні Одеси, то станом на 26 вересня, жіночих місць немає. Лікування доводиться оплачувати самостійно, держава не виділяє лікарням достатнього фінансування.

"Не сподівайтеся, що ви будете лікуватися безкоштовно. Випадків, коли пишуть списки медикаментів вже просто вагон і візок. Фінансування не вистачає. Ну і людський фактор деяких співробітників лікарень теж є окремі персонажі просто втрачають зв'язок з реальністю (пишуть списки на все). В протокол внесли "Ремдисивир". А ось купити забули. Флакон коштує 3200 грн. У протоколі він. І лікарі його пишуть родичам. Коротше дежавю 2020-2021 років", - повідомила волонтер.

До речі, серед хворих є і вакциновані пацієнти. Також багато літніх людей, по яких " б'є " новий штам.

"Добові госпіталізації по області злетіли в 4 рази з початку місяця", - додала на останок Ножевнікова.

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