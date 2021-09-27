Одесити скаржаться на побори в обласній лікарні міста
Пост повний обурення залишила в Фейсбук-співтоваристві "чорний список Одеса" одеситка, яка привезла свою родичку по швидкій в цю лікарню, пише Politeka.net.
"Не встигнувши приїхати по швидкій у нас взяли 100 грн на фонд лікарні, навіть лікар ще не підійшов, але вже взяли, першу допомогу ніхто відразу не надав йдіть на рентген , йдіть в аптеку, в лікарні немає ниток, бинта шприца і уколу щоб зашити рану», -повідомила одеситка.
За словами жінки, в приймальному спокої юрмилися багато людей в очікуванні лікаря, а в самому відділенні не виявилося ліків.
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"Це просто ганьба, щоб в лікарні не було ліків, але головне фонд заплатити ну і все інше», - обурилася вона.
У коментарях люди відзначили, що таке відбувається в кожній лікарні.
"На жаль, ще пощастило, що прийняли",
"Хапуги в білих халатах",
"І так в кожній лікарні",
"Так завжди. Не дай Бог захворіти!",- пишуть в мережі.
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