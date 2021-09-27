Одесити скаржаться на побори в обласній лікарні міста

Пост повний обурення залишила в Фейсбук-співтоваристві "чорний список Одеса" одеситка, яка привезла свою родичку по швидкій в цю лікарню, пише Politeka.net.

"Не встигнувши приїхати по швидкій у нас взяли 100 грн на фонд лікарні, навіть лікар ще не підійшов, але вже взяли, першу допомогу ніхто відразу не надав йдіть на рентген , йдіть в аптеку, в лікарні немає ниток, бинта шприца і уколу щоб зашити рану», -повідомила одеситка.

За словами жінки, в приймальному спокої юрмилися багато людей в очікуванні лікаря, а в самому відділенні не виявилося ліків.

"Це просто ганьба, щоб в лікарні не було ліків, але головне фонд заплатити ну і все інше», - обурилася вона.

У коментарях люди відзначили, що таке відбувається в кожній лікарні.

"На жаль, ще пощастило, що прийняли",

"Хапуги в білих халатах",

"І так в кожній лікарні",

"Так завжди. Не дай Бог захворіти!",- пишуть в мережі.

Нагадавши, про масове отруєння дітей в Одеській обласній лікарні, деталі НП: "Рвали всю ніч"

Ще Politeka писала, що спливли нові деталі НП в дитячому таборі під Одесою: постраждалих набагато більше

Також Politeka повідомляла, що спалах небезпечної інфекції зафіксовано під Одесою: вже семеро людей у лікарні