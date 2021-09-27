Стріляв каже, що це було випадково

В Одеській області чоловік помер від кульового поранення, плученого під час полювання

Як повідомили в обласному управлінні Нацполіції, трагічний інцидент трапився в Саф'янівській ОТГ Ізмаїльського району передає Politeka.net.

Чоловік зателефонував до поліції та розповів, що полював зі своїм приятелем у лісосмузі. Потім він зізнався, що з рушниці застрелив свого напарника.

64-річний "стрілець" пояснив, що цілився в дичину, проте випадково потрапив у людину.

49-річний потерпілий помер до приїзду швидкої допомоги, так як куля влучила йому в грудну клітку.

Тіло вбитого чоловіка, судячи з фото, правоохоронці знайшли на відкритій місцевості поблизу очерету.

Правопорушника доставили до територіального відділу поліції. Рушниці обох мисливців направили на експертизу. Тепер стріляючому загрожує від трьох до п'яти років обмеження або позбавлення волі за вбивство, вчинене з необережності.

Схожий випадок стався минулого року на озері Ялпуг в Одеській області.

Тоді також один з чоловіків застрелив товариша на полюванні. Загиблий ховався в очеретах, коли я його помітив 51-річний напарник. Чоловік вистрілив відразу. Мисливець помер миттєво.

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