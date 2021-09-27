Стрелявший говорит, что это было случайно

В Одесской области мужчина скончался от пулевого ранения, плученного во время охоты

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, трагический инцидент случился в Сафьяновской ОТГ Измаильского района передает Politeka.net.

Мужчина позвонил в полицию и рассказал, что охотился со своим приятелем в лесополосе. Потом он признался, что из ружья застрелил своего напарника.

64-летний "стрелок" объяснил, что целился в дичь, однако случайно попал в человека.

49-летний пострадавший умер до приезда скорой помощи, так как пуля угодила ему в грудную клетку.

Тело убитого мужчины, судя по фото, правоохранители нашли на открытой местности вблизи камыша.

Правонарушителя доставили в территориальный отдел полиции. Ружья обоих охотников направили на экспертизу. Теперь стрелявшему грозит от трех до пяти лет ограничения или лишения свободы за убийство, совершенное по неосторожности.

Похожий случай произошел в прошлом году на озере Ялпуг в Одесской области.

Тогда также один из мужчин застрелил товарища на охоте. Погибший прятался в камышах, когда я его заметил 51-летний напарник. Мужчина выстрелил сразу. Охотник умер мгновенно.

Напомним, что неадекват пригрозил взорвать гранату на школьной площадке: кадры беспредела в Одессе

Еще Politeka писала, что свадьба обернулась беспределом под Одессой, видео: "Достал автомат и начал стрелять"

Также Politeka сообщала, что в Одессе возле Дюка прогремела стрельба: видео уже в сети