В Одесской области мужчина скончался от пулевого ранения, плученного во время охоты
Как сообщили в областном управлении Нацполиции, трагический инцидент случился в Сафьяновской ОТГ Измаильского района передает Politeka.net.
Мужчина позвонил в полицию и рассказал, что охотился со своим приятелем в лесополосе. Потом он признался, что из ружья застрелил своего напарника.
64-летний "стрелок" объяснил, что целился в дичь, однако случайно попал в человека.
49-летний пострадавший умер до приезда скорой помощи, так как пуля угодила ему в грудную клетку.
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Тело убитого мужчины, судя по фото, правоохранители нашли на открытой местности вблизи камыша.
Правонарушителя доставили в территориальный отдел полиции. Ружья обоих охотников направили на экспертизу. Теперь стрелявшему грозит от трех до пяти лет ограничения или лишения свободы за убийство, совершенное по неосторожности.
Похожий случай произошел в прошлом году на озере Ялпуг в Одесской области.
Тогда также один из мужчин застрелил товарища на охоте. Погибший прятался в камышах, когда я его заметил 51-летний напарник. Мужчина выстрелил сразу. Охотник умер мгновенно.
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