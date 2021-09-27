Одесити зможуть насолодитися останніми теплими дня в кінці вересня, адже незабаром різко похолодає
Як пише Politeka.net, про те, чого чекати на новому тижні, розповіли синоптики у своєму новому прогнозі.
Антициклони протримаються в Одесі як мінімум 7 днів.
У понеділок городян очікує сонячна погода, без опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 метрів в секунду. Температура з ранку складе +10 ... +12 градусів, вдень потеплішає до +20 градусів.
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У вівторок вже почнеться похолодання. Вітер північно-східний, 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від + 6 до +11 градусів, вдень градусник покаже+13... + 18.
У середу Одесу чекає похмура погода, метеорологи не виключають опади. Помірний вітер продовжить дути з північного сходу. Вночі очікується + 6..+ 8 градусів, вдень в межах 13-18 вище нуля.
У четвер розпогодиться. Однак нічна температура повітря опуститися до + 5 градусів, вдень підніметься до +13 ... +18.
У п'ятницю буде сонячно, але холодно. Температура повітря вночі становить + 5... + 8 градусів, вдень не вище +15.
Нагадаємо, що бабине літо зі спекою до +25 вторгнеться в Одесу: синоптики порадували прогнозом
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