Одесити зможуть насолодитися останніми теплими дня в кінці вересня, адже незабаром різко похолодає

Як пише Politeka.net, про те, чого чекати на новому тижні, розповіли синоптики у своєму новому прогнозі.

Антициклони протримаються в Одесі як мінімум 7 днів.

У понеділок городян очікує сонячна погода, без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 метрів в секунду. Температура з ранку складе +10 ... +12 градусів, вдень потеплішає до +20 градусів.

У вівторок вже почнеться похолодання. Вітер північно-східний, 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від + 6 до +11 градусів, вдень градусник покаже+13... + 18.

У середу Одесу чекає похмура погода, метеорологи не виключають опади. Помірний вітер продовжить дути з північного сходу. Вночі очікується + 6..+ 8 градусів, вдень в межах 13-18 вище нуля.

У четвер розпогодиться. Однак нічна температура повітря опуститися до + 5 градусів, вдень підніметься до +13 ... +18.

У п'ятницю буде сонячно, але холодно. Температура повітря вночі становить + 5... + 8 градусів, вдень не вище +15.

Нагадаємо, що бабине літо зі спекою до +25 вторгнеться в Одесу: синоптики порадували прогнозом