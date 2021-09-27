Одесситы смогут насладиться последними теплыми дня в конце сентября, ведь в скором времени резко похолодает

Как пишет Politeka.net, о том, чего ждать на новой неделе, рассказали синоптики в своём новом прогнозе.

Антициклоны продержатся в Одессе как минимум 7 дней.

В понедельник горожан ожидает солнечная погода, без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура с утра составит +10…+12 градусов, днем потеплеет до +20 градусов.

Во вторник уже начнется похолодание. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +6 до +11 градусов, днем градусник покажет +13…+18.

В среду Одессу ждет пасмурная погода, метеорологи не исключают осадки. Умеренный ветер продолжит дуть с северо-востока. Ночью ожидается +6..+8 градусов, днем в пределах 13-18 выше нуля.

В четверг распогодится. Однако ночная температура воздуха опуститься до +5 градусов, днем ​​поднимется до +13…+18.

В пятницу будет солнечно, но холодно. Температура воздуха ночью составить +5…+8 градусов, днем не выше +15.

Напомним, что бабье лето с жарой до +25 вторгнется в Одессу: синоптики обрадовали прогнозом