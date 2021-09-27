Одесситы смогут насладиться последними теплыми дня в конце сентября, ведь в скором времени резко похолодает
Как пишет Politeka.net, о том, чего ждать на новой неделе, рассказали синоптики в своём новом прогнозе.
Антициклоны продержатся в Одессе как минимум 7 дней.
В понедельник горожан ожидает солнечная погода, без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура с утра составит +10…+12 градусов, днем потеплеет до +20 градусов.
Оскорбившая Ротару Ангелина Вовк рассказал о подлом поступке Пугачевой: "Никто не извинился"
Поезд с пассажирами сошел с рельсов, есть жертвы и много пострадавших: что известно
Жена продюсера "Квартал 95" обратилась с требованием к украинцам: "Пообещайте, что..."
"Холостячку" Мишину в купальнике поздравляют с беременностью: "Животик себя проявляет"
Александр Эллерт впервые рассказал, что у него с Мишиной после ссоры: "Отстань"
Во вторник уже начнется похолодание. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +6 до +11 градусов, днем градусник покажет +13…+18.
В среду Одессу ждет пасмурная погода, метеорологи не исключают осадки. Умеренный ветер продолжит дуть с северо-востока. Ночью ожидается +6..+8 градусов, днем в пределах 13-18 выше нуля.
В четверг распогодится. Однако ночная температура воздуха опуститься до +5 градусов, днем поднимется до +13…+18.
В пятницу будет солнечно, но холодно. Температура воздуха ночью составить +5…+8 градусов, днем не выше +15.
Напомним, что бабье лето с жарой до +25 вторгнется в Одессу: синоптики обрадовали прогнозом
Еще Politeka писала, что холодная осень ворвалась в Одессу: синоптики сообщили, когда ждать пик похолодания
Также Politeka сообщала, Одессу затопило проливным дождем, видео несчастья: "реки на улицах и "душ" в маршрутках"