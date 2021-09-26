На дорозі в Одеській області автомобіль з поліцейськими на швидкості врізався в опору моста

Аварія трапилася в неділю, 26 вересня, в селищі міського типу Тарутине.

Наслідки ДТП потрапили в об'єктив відеореєстратора, проїжджаючого автомобіля, повідомляє телеграм-канал "Одеса-Інфо", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За даними обласного управління поліції, 32-річний водій «Mercedes-Benz» не впорався з керуванням і врізався в опору моста. В аварії постраждали водій і троє пасажирів-співробітників поліції, не при виконанні.

На місце терміново виїхали медики швидкої допомоги, вони оглянули всіх потерпілих: водія, 22-дітню жінку та 31-річного чоловіка відпустили на домашнє лікування. Ще одна пасажирка, 21-річна співробітниця поліції, була доставлена в місцеву лікарню з переломами щелепи і ключиці.

Тепер причини та обставини аварії з'ясовують слідчі.

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