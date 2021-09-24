Студенти одеських вузів, які проживають в гуртожитках, схиляють щепитися від COVID-19
Про це повідомив голова Ради ректорів вузів Одеської області та керівник екологічного університету Сергій Степаненко ЗМІ. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
"Що стосується вимог з приводу проживання в гуртожитках, в місцях масового скупчення студентів, то я знаю, що студенти все-таки повинні поступово вакцинуватися», - говорить ректор.
Степаненко зазначив, що в його університеті прийняли таке рішення, щоб не допустити спалаху захворювання.
Лоліта, що виїхала до Росії, розсекретила розмір своєї пенсії: "А у Алли Борисівни..."
Переможця Холостячки зі Златою Огневич "розгадали" задовго до фіналу: "Красиво виглядають"
Гвоздьова розповіла про саму "обласкану" пару на "Танцях з зірками": "У наших сезонах такого не було..."
Пішов з життя український актор, без люблячої людини залишилися дружина і діти: "Не вистачає слів"
"Холостячку" Мішину в купальнику вітають з вагітністю: "Животик себе проявляє"
У той же час з 23 вересня майже всі вузи Одеси перейшли на дистанційне навчання. Це пов'язано з тим, що в жодному вищому навчальному закладі регіону немає 80% вакцинованих співробітників.
"Ми працюємо із застосуванням дистанційних методів навчання вже півтора року. Ми були знайомі з нововведеннями заздалегідь, тому все проходить, скажімо так, в штатному режимі", - заявив ректор.
Нагадаємо, що школярів передумали відправляти на дистанційку, нове рішення
Як повідомляла Politeka, біда назріває на Одещині: кількість жертв від ковіда зростає з кожним днем, зведення
Також Politeka писала, на Одещині безліч життів вірус забрав за добу, тривожна статистика