В Одесі учнів замість уроків примушували прибирати шкільний двір

Так, батьки поскаржилися, що їхніх дітей, учнів 6 класу школи №125, замість уроків праці змусили приводити в порядок шкільний двір.

Пост повний обурення залишив у Фейсбук-спільноті "Батьки SOS» батько Школярки Володимир Урсола, пише Politeka.net.

Чоловік пише, що його доньку разом з іншими школярами примусово змусили працювати замість уроків. Він стверджує, що діти займалися прибиранням без верхнього одягу в прохолодну погоду.

"Діти" в тоненьких костюмчиках " на території школи копали клумбу, пололи сапками і виривали руками, потім викидали в контейнер для сміття. Діти займалися прибиранням замість пари уроків праці. Прибирати змусили два шостих класи, це діти по 11-12 років", – написав батько Школярки.

Батько поскаржився, що після таких "уроків праці" у його дочки розболілася спина.

Також чоловік стверджує, за час роботи директора школи Алевтини Іванівни Подорожної - це не перший випадок дитячої праці. Школярів і раніше змушували працювати замість уроків-вони то каміння носять, то копають.

Одесити кинулися обговорювати ситуацію. Причому думки людей розділилися. Одні стали захищати директора і її методи, інші підтримали чоловіка.

"Бідолахи діточки перетрудилися",

"Ви, батьки, навіщо погано дітей одягаєте якщо знаєте що погода не дуже. А ось діти зараз дуже зніжені це факт",

"Нічого немає поганого в праці",

"А раніше ви в школах не працювали, що ви робите з дітей інвалідів, у мене теж 2 дітей і я нічого поганого не бачу ,що вони по працюють на території школи",

"Це порушення законодавства",

"Територію школи повинні прибирати двірники за зарплату, а не діти. Це експлуація дитячої праці", - пишуть в мережі.

На посаду також відреагувала директор Департаменту освіти Олена Буйневич, яка пообіцяла вжити заходів.

"Це незаконно і неприпустимо, прийму заходи", - написала чиновниця.

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