В Одесі два підлітки промишляли пограбуваннями телефонів
Дану інформацію оприлюднила прес-служба
Так, серед білого дня зловмисники, яким всього по 16 років, підійшли до свого однолітка і попросили допомогти. Вони розповіли, що їм потрібно терміново зателефонувати, але як тільки смартфон опинився у них в руках, забігли в маршрутку і поїхали геть.
У поліцію звернувся батько постраждалого хлопця і розповів про те, що трапилося.
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Копи знайшли малолітніх грабіжників і відібрали у них телефон.
Тепер неповнолітнім загрожує від чотирьох до шести років в'язниці.
Раніше ми писали, 16-річні зловмисники підкараулили 11-річного хлопчика на вулиці Космонавтів, а потім напали на нього і відібрали сумку з двома мобільними телефонами вартістю близько 15 000 гривень.
Також ми повідомляли, в темний час доби в парку Шевченка 19 і 25-річний грабіжники накинулися на дівчину і хлопця, які вийшли прогулянку.
Зловмисники відібрали у них сумку з телефонами, банківськими картками та грошима.
Нагадаємо, що 17-річний хлопець приїхав до Одеси заради грабежів, але йому не пощастило: ганебні кадри
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