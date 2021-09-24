В Одесі два підлітки промишляли пограбуваннями телефонів

Дану інформацію оприлюднила прес-служба ГУНП Одеської області, передає Politeka.net.

Так, серед білого дня зловмисники, яким всього по 16 років, підійшли до свого однолітка і попросили допомогти. Вони розповіли, що їм потрібно терміново зателефонувати, але як тільки смартфон опинився у них в руках, забігли в маршрутку і поїхали геть.

У поліцію звернувся батько постраждалого хлопця і розповів про те, що трапилося.

Копи знайшли малолітніх грабіжників і відібрали у них телефон.

Тепер неповнолітнім загрожує від чотирьох до шести років в'язниці.

Раніше ми писали, 16-річні зловмисники підкараулили 11-річного хлопчика на вулиці Космонавтів, а потім напали на нього і відібрали сумку з двома мобільними телефонами вартістю близько 15 000 гривень.

Також ми повідомляли, в темний час доби в парку Шевченка 19 і 25-річний грабіжники накинулися на дівчину і хлопця, які вийшли прогулянку.

Зловмисники відібрали у них сумку з телефонами, банківськими картками та грошима.

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