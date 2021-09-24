В Одесі на Черемушках водії маршруток влаштували "гонки" за пасажирами і збили підлітка
Так, на віліце Іцхака Рабіна вечора маршрутний автобус№121 збив 15-річного хлопця.
Очевидці кажуть, що це сталося, коли водій обганяв 191 маршрутку, яка зупинилася випускати людей прямо на пішохідному переході, повідомляють місцеві телеграм-канали (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
"На Іцхака Рабіна (біля меблевого) 121 і 191 маршрутка влаштували перегони за пасажирами. Вони так захопилися процесом, що не помітили дитину на "зебрі", - йдеться в повідомленні.
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Потерпілий у момент удару знепритомнів. Однак приблизно через 5 хвилин після аварії він прийшов до тями.
Хлопчика госпіталізували.
До цього ми повідомляли, що в Одесі чоловік на електросамокаті вилетів на дорогу прямо під колеса автомобіля.
Аварія трапилася в п'ятницю, 24 вересня, в полуничному провулку.
Самокатчик на великій швидкості вирішив проскочити провулок, однак, не помітив легковий автомобіль і влучив прямо під його колеса.
За попередньо інформацією, ніхто серйозно не постраждав.
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