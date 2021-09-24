В Одессе на Черемушках водители маршруток устроили "гонки" за пассажирами и сбили подростка
Так, на уилице Ицхака Рабина вечера маршрутный автобус№121 сбил 15-летнего парня.
Очевидцы говорят, что это произошло, когда водитель обгонял 191 маршрутку, которая остановилась выпускать людей прямо на пешеходном переходе, сообщают местные телеграм-каналы (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
"На Ицхака Рабина (возле Мебельного) 121 и 191 маршрутка устроили гонки за пассажирами. Они так увлеклись процессом, что не заметили ребёнка на "зебре", - говорится в сообщении.
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Пострадавший в момент удара потерял сознание. Однако примерно через 5 минут после аварии он пришел в себя.
Мальчика госпитализировали.
До этого мы сообщали, что в Одессе мужчина на электросамокате вылетел на дорогу прямо под колеса автомобиля.
Авария случилась в пятницу, 24 сентября, в Клубничном переулке.
Самокатчик на большой скорости решил проскочить переулок, однако, не заметил легковой автомобиль и угодил прямо под его колеса.
По предварительно информации, никто серьезно не пострадал.
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