Синоптики попередили, що одеситів чекають різкі погодні зміни
Вся справа в тому, що до Одеси стрімко наближається арктичний циклон, який через свою нетипову траєкторію і швидку швидкість назвали «пірнаючим».
Атмосферний фронт принесе різкі зміни погоди, вже до вечора 24 вересня в Одесі очікується істотне потепління.
Так, у місті очікується мінлива хмарність, вдень невеликий дощ. Вітер буде південно-західний, 9-14 метрів в секунду. Температура вдень підвищиться до + 17 градусів.
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В Одеській області також буде мінлива хмарність, вдень місцями короткочасний дощ.
Вітер південно-західний, 9-14 метрів в секунду, вдень місцями пориви вітру досягнуть 17 метрів в секунду. Вдень прогріється до + 18 градусів. На автошляхах видимість буде хорошою.
Нагадаємо, що в Одесі оголосили штормове попередження
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