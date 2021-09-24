Синоптики попередили, що одеситів чекають різкі погодні зміни

Вся справа в тому, що до Одеси стрімко наближається арктичний циклон, який через свою нетипову траєкторію і швидку швидкість назвали «пірнаючим».

Атмосферний фронт принесе різкі зміни погоди, вже до вечора 24 вересня в Одесі очікується істотне потепління.

Так, у місті очікується мінлива хмарність, вдень невеликий дощ. Вітер буде південно-західний, 9-14 метрів в секунду. Температура вдень підвищиться до + 17 градусів.

В Одеській області також буде мінлива хмарність, вдень місцями короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, 9-14 метрів в секунду, вдень місцями пориви вітру досягнуть 17 метрів в секунду. Вдень прогріється до + 18 градусів. На автошляхах видимість буде хорошою.

Нагадаємо, що в Одесі оголосили штормове попередження