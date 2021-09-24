Синоптики предупредили, что одесситов ждут резкие погодные перемены

Всё дело в том, что к Одессе стремительно приближается арктический циклон, который из-за своей нетипичной траектории и быстрой скорости назвали «ныряющим».

Атмосферный фронт принесет резкие изменения погоды, уже к вечеру 24 сентября в Одессе ожидается существенное потепление.

Так, в городе ожидается переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер будет юго-западный, 9-14 метров в секунду. Температура днем повысится до +17 градусов.

В Одесской области также будет переменная облачность, днем местами кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду, днем ​​местами порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. Днем ​​прогреется до +18 градусов. На автодорогах видимость будет хорошей.

Напомним, что в Одессе объявили штормовое предупреждение