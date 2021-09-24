Учнів трьох одеських шкіл не пустять на заняття в звичайному режимі з 27 вересня
Вони будуть змушені піти на дистанційну форму навчання, оскільки навчальні заклади не виконали вимоги МОЗ щодо вакцинації. Про це повідомила директор Департаменту освіти і науки Олена Буйневич, передає Politeka.net.
Йдеться про одеські школи №51, 122 та Європейський ліцей.
У зазначених навчальних закладах досі залишаються непривіимі від коронавірусу 80% педагогічного складу.
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У той же час чиновниця зазначила, що учні інших шкіл міста з понеділка, 27 вересня, продовжать навчання в звичному режимі.
Раніше ми писали, в Україні вводять обов'язкову вакцинацію населення від коронавірусу. Відповідне рішення прийняли на засіданні Кабміну, в середу, 22 вересня.
Міністр охорони Здоров'я України Віктор Ляшко пояснив, що це стосується в першу чергу працівників шкіл, міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.
Нагадаємо, що школярів передумали відправляти на дистанційку, нове рішення
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