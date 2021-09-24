В Одесі чоловік на самокаті вилетів на дорогу прямо під колеса автомобіля
Аварія трапилася в п'ятницю, 24 вересня, в Полуничному провулку.
Відео вдалося зняти очевидцям, повідомляє телеграм-канал "Х. Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути кадри, доскролльте сторінку до кінця)
На відео видно, як чорний Ауді рухається по дорозі і тут раптово вилітає молодий чоловік на електросамокаті.
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Самокатчик на великій швидкості вирішив проскочити провулок, однак, не помітив легковий автомобіль і влучив прямо під його колеса.
Після удару хлопець впав на асфальт, але швидко піднявся і почалися розгляди з водієм.
За попередньо інформацією, ніхто серйозно не постраждав.
Відзначимо, що нашестя електросамокатів стало справжнім головним болем, оскільки чітких правил для власників і водіїв новомодних гаджетів досі не сформульовано.
Раніше ми повідомляли, що в четвер, 23 вересня, на вулиці Іцхака Рабіна маршрутка №121 збила підлітка, який переходив дорогу по "зебрі".
Потерпілий у момент удару знепритомнів. Однак приблизно через 5 хвилин після аварії він прийшов до тями. Його відвезли в лікарню.
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