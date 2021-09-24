В Одесі чоловік на самокаті вилетів на дорогу прямо під колеса автомобіля

Аварія трапилася в п'ятницю, 24 вересня, в Полуничному провулку.

Відео вдалося зняти очевидцям, повідомляє телеграм-канал "Х. Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути кадри, доскролльте сторінку до кінця)

На відео видно, як чорний Ауді рухається по дорозі і тут раптово вилітає молодий чоловік на електросамокаті.

Самокатчик на великій швидкості вирішив проскочити провулок, однак, не помітив легковий автомобіль і влучив прямо під його колеса.

Після удару хлопець впав на асфальт, але швидко піднявся і почалися розгляди з водієм.

За попередньо інформацією, ніхто серйозно не постраждав.

Відзначимо, що нашестя електросамокатів стало справжнім головним болем, оскільки чітких правил для власників і водіїв новомодних гаджетів досі не сформульовано.

Раніше ми повідомляли, що в четвер, 23 вересня, на вулиці Іцхака Рабіна маршрутка №121 збила підлітка, який переходив дорогу по "зебрі".

Потерпілий у момент удару знепритомнів. Однак приблизно через 5 хвилин після аварії він прийшов до тями. Його відвезли в лікарню.

Нагадаємо, що одеські копи влетіли в таксі на службовому авто: "гнав більше норми"

Як повідомляла Politeka, в Одесі слідчий проїхав на червоний і позбавив життя людини: з'явилося відео ДТП

Також Politeka писала, що автохам наїхав на школяра на "зебрі" і поїхав далі: "занадто поспішав"