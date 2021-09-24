В Одесі розгорнули свою діяльність газові шахраї

Про новий спосіб обману, а також як не потрапити на вудку аферистів йдеться в сюжеті телеканалу "Круг" (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Городянам обіцяють за винагороду списати борги з оплати поставок палива. Компанія "Одесагаз-ПОСТАЧАННЯ" попереджає про дії злочинців.

Невідомі шахраї від імені компанії пропонують списати борги. Гроші пропонують пересилати на банківську картку.

Хто поведеться на обман заплатить двічі, - злочинцям і компанії по справжньому рахунку.

У компанії нагадують, що оплата приймається тільки на рахунок юридичної особи, який вказаний на офіційному сайті або в роздрукованій квитанції.

Платити потрібно через Особистий кабінет споживачів на сайті компанії, через Мобільний додаток, у відділенні будь-якого банку або платіжному терміналі.

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