У п'ятницю, 24 вересня, в Одесі буде вітряно і дощитиме, проте температура повітря на градуснику поповзе вгору

З новим прогнозом погоди жителів ознайомили синоптики, передає Politeka.net.

За даними Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, з ранку і до самого вечора небо в Одесі буде приховано за хмарами. Дрібний дощ, який почнеться в другій половині дня, посилиться до вечора.

Шквальний вітер буде південно-західний, 9-14 метрів в секунду, місцями пориви складуть 15-20 метрів в секунду.

Температура вночі опуститися до + 7 ... +9 градусів, вдень істотно потеплішає до +17 градусів.

По Одеській області очікується мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 9-14 метрів в секунду, вдень місцями пориви 15-17 метрів в секунду.

Температура вночі становитиме + 4...+9 градусів, вдень +13 ... +18.

На автошляхах області видимість хороша.

Нагадаємо, що погода остаточно зіпсується в Одесі