У п'ятницю, 24 вересня, в Одесі буде вітряно і дощитиме, проте температура повітря на градуснику поповзе вгору
З новим прогнозом погоди жителів ознайомили синоптики, передає Politeka.net.
За даними Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, з ранку і до самого вечора небо в Одесі буде приховано за хмарами. Дрібний дощ, який почнеться в другій половині дня, посилиться до вечора.
Шквальний вітер буде південно-західний, 9-14 метрів в секунду, місцями пориви складуть 15-20 метрів в секунду.
Температура вночі опуститися до + 7 ... +9 градусів, вдень істотно потеплішає до +17 градусів.
Лоліта, що виїхала до Росії, розсекретила розмір своєї пенсії: "А у Алли Борисівни..."
Таїсія Повалій показала "нове" обличчя крупним планом: "Спочатку не зрозуміла, хто це..."
Танцюрист Полякової після провалу в "Холостячці" висловив Златі Огневич наболіле: "Чесно, неприємно"
Збентеженого Дана Балана зняли в міцних обіймах улюбленої блондинки: "Рідні душі"
Джамалу підкосила хвороба: співачка звернулася до українців перед новим ефіром "Танців з зірками"
По Одеській області очікується мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий дощ.
Вітер південно-західний, 9-14 метрів в секунду, вдень місцями пориви 15-17 метрів в секунду.
Температура вночі становитиме + 4...+9 градусів, вдень +13 ... +18.
На автошляхах області видимість хороша.
Нагадаємо, що погода остаточно зіпсується в Одесі
Ще Politeka писала, що холодна осінь увірвалася в Одесу: синоптики повідомили, коли чекати пік похолодання
Також Politeka повідомляла, Одесу затопило проливним дощем, відео нещастя: "річки на вулицях і" душ " в маршрутках