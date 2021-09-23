В пятницу, 24 сентября, в Одессе будет ветрено и дождливо, однако температура воздуха на градуснике поползет вверх
С новым прогнозом погоды жителям рассказали синоптики, передает Politeka.net.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, с утра и до самого вечера небо в Одессе будет скрыто за облаками. Мелкий дождь, который начнется во второй половине дня, усилится к вечеру.
Шквальный ветер будет юго-западный, 9-14 метров в секунду, местами порывы составят 15-20 метров в секунду.
Температура ночью опуститься до +7…+9 градусов, днем существенно потеплеет до +17 градусов.
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По Одесской области ожидается переменная облачность. Днем местами небольшой дождь,
Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду, днем местами порывы 15-17 метров в секунду.
Температура ночью составит +4…+9 градусов, днем +13…+18.
На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, что погода окончательно испортится в Одессе
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