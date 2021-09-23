В Одессе сохранится холодная и пасмурная погода, а к вечеру пойдет дождь
О том, чего ждать в пятницу, 23 сентября рассказали синоптики из Гидрометцентра Черного и Азовского морей, пишет Politeka.net.
Так, солнце в этот день в Одессе будет редко показываться из-за облаков, ночью ожидается кратковременный дождь.
Ветер будет дуть северо-западный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью составит всего +6…+7 градусов, днем будет в пределах +12…+14.
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В Одесской области будет пасмурно, местами кратковременный дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью опустится до +3…+8 градусов, днем столбик термометра покажет +11...+14. На автодорогах видимость будет хорошей.
Синоптики сообщили, что сегодня в Одессе будет пик похолодания, а после этого регион начнет переходить под влияние антициклона.
Уже к вечеру пятницы температура начнет повышаться, а на выходных одесситов ждет солнечная и теплая погода.
Напомним, что в Одессе объявили штормовое предупреждение
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