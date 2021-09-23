В Одесі тривають випадки наїзду на людей, які перетинають дорогу по пішохідному переходу

Так, в місцевих телеграм-каналах розповіли про нову аварію, в результаті якої постраждав неповнолітній.

У четвер, 23 вересня, на вулиці Іцхака Рабіна маршрутка №121 збила підлітка, який переходив дорогу по "зебрі".

На кадрах видно, що потерпілий лежить на асфальті посеред дороги. Навколо нього стовпилися роззяви.

Очевидці повідомляю, що хлопець живий.

На місце викликали бригаду швидкої допомоги та поліцію.

Подробиці будуть пізніше.

Раніше ми повідомляли, вчора на вулиці Марсельській автомобіль ВАЗ 2115 на швидкості збив 17-річного хлопця також на пішохідному переході.

Потерпілий, який тілом пробив лобове скло, був терміново госпіталізований до лікарні.

Також ми писали, на вулиці Малиновського, 15 сім'я зі школярем переходила дорогу на пішохідному переході, коли на них наїхав автомобіль Смарт.

Нагадаємо, що одеські копи влетіли в таксі на службовому авто: "гнав більше норми"

Як повідомляла Politeka, в Одесі слідчий проїхав на червоний і позбавив життя людини: з'явилося відео ДТП

Також Politeka писала, що автохам наїхав на школяра на "зебрі" і поїхав далі: "занадто поспішав"