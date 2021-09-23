В Одесі сталася пожежа в багатоквартирному будинку

Загоряння помітили близько 17: 00 в десятиповерховому будинку на вулиці Дюківській, 14. Деталі події повідомляють у прес-службі ДСНС в Одеській області, передає Politeka.net.

На місце НП відразу викликали рятувальників, які по приїзду визначили, що загоряння сталося в квартирі на сьомому поверсі. Вогонь загасили протягом декількох хвилин. За цей час встигло вигоріти близько п'яти квадратних метрів.

Ніхто з мешканців будинку не постраждав.

У гасінні були задіяні 30 рятувальників і шість пожежних машин.

Раніше ми повідомляли, серйозна пожежа в Одесі стривожила місцевих жителів. Величезне палахкотливе полум'я вдалося зняти на камеру. НП сталася на вулиці довгій у четвер, 23 вересня.

За даними ДСНС, пожежа виникла в одному з приватних будинків у Київському районі міста. Там загорівся автомобіль, який знаходився в гаражі. Транспорт був повністю знищений.

Нагадаємо, що полум'я охопило магазин, знищено приміщення: кадри з місця НП

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