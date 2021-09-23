В Одессе случился пожар в многоквартирном доме

Возгорание заметили около 17:00 в десятиэтажном доме на улице Дюковской, 14. Детали происшествия сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, передает Politeka.net.

На место ЧП сразу вызвали спасателей, которые по приезду определили, что возгорание произошло в квартире на седьмом этаже. Огонь потушили в течение нескольких минут. За это время успело выгореть около пяти квадратных метров.

Никто из жильцов дома не пострадал.

В тушении были задействованы 30 спасателей и шесть пожарных машин.

Ранее мы сообщали, серьезный пожар в Одессе встревожил местных жителей. Огромное полыхающее пламя удалось заснять на камеру. ЧП произошло на улице Долгой в четверг, 23 сентября.

По данным ГСЧС, пожар возник в одном из частных домов в Киевском районе города. Там загорелся автомобиль, который находился в гараже. Транспорт был полностью уничтожен.

Напомним, что пламя охватило магазин, уничтожено помещение: кадры с места ЧП

Еще Politeka писала, что на пляже в Одессе вспыхнул элитный отель, все в дыму: кадры с места пожара

Также Politeka сообщала, масштабный пожар на Одесчине затянулся на 11 часов: кадры ЧП