В Одессе случился пожар в многоквартирном доме
Возгорание заметили около 17:00 в десятиэтажном доме на улице Дюковской, 14. Детали происшествия
На место ЧП сразу вызвали спасателей, которые по приезду определили, что возгорание произошло в квартире на седьмом этаже. Огонь потушили в течение нескольких минут. За это время успело выгореть около пяти квадратных метров.
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Никто из жильцов дома не пострадал.
В тушении были задействованы 30 спасателей и шесть пожарных машин.
Ранее мы сообщали, серьезный пожар в Одессе встревожил местных жителей. Огромное полыхающее пламя удалось заснять на камеру. ЧП произошло на улице Долгой в четверг, 23 сентября.
По данным ГСЧС, пожар возник в одном из частных домов в Киевском районе города. Там загорелся автомобиль, который находился в гараже. Транспорт был полностью уничтожен.
Напомним, что пламя охватило магазин, уничтожено помещение: кадры с места ЧП
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