Серйозна пожежа в Одесі стривожила місцевих жителів

Величезне палахкотливе полум'я вдалося зняти на камеру, повідомили в телеграм-каналі " Одеса-Інфо», передавати Politeka.net

НП сталася на вулиці довгій у четвер, 23 вересня.

За даними ДСНС, пожежа виникла в одному з приватних будинків у Київському районі міста. Там загорівся автомобіль, який знаходився в гаражі.

Вогонь охопив площу в 50 кв. м. рятувальники змогли локалізувати і загасити його протягом півгодини.

Будова сильно пошкоджена, а ось автомобіль, що знаходився всередині гаража, вигорів повністю.

Що стало причиною пожежі - з'ясовують експерти.

До гасіння вогню залучалися 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 7 рятувальників.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області автомобіль повністю згорів після зіткнення з вантажівкою, водій загинув.

Трагічна аварія трапилася ввечері 22 вересня в Березівському районі на трасі Одеса-Київ.

Нагадаємо, що полум'я охопило магазин, знищено приміщення: кадри з місця НП

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