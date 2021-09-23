Серьезный пожар в Одессе встревожил местных жителей

Огромное полыхающее пламя удалось заснять на камеру, сообщили в телеграм-канале «Одесса-Инфо», передает Politeka.net

ЧП произошло на улице Долгой в четверг, 23 сентября.

По данным ГСЧС, пожар возник в одном из частных домов в Киевском районе города. Там загорелся автомобиль, который находился в гараже.

Огонь охватил площадь в 50 кв. м. Спасатели смогли локализовать и потушить его в течение получаса.

Строение сильно повреждено, а вот автомобиль, находившийся внутри гаража, выгорел полностью.

Что стало причиной пожара — выясняют эксперты.

К тушению огня привлекались 2 единицы пожарно-спасательной техники и 7 спасателей.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области автомобиль полностью сгорел после столкновения с грузовиком, водитель погиб.

Трагическая авария случилась вечером 22 сентября в Березовском районе на трассе Одесса-Киев.

Напомним, что пламя охватило магазин, уничтожено помещение: кадры с места ЧП

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