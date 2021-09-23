Жінка, що поспішає на трамвай, потрапила під колеса автомобіля

Очевидцям вдалося записати відео і викласти його в мережу. Про це повідомляє в Telegram-канал "Х. Одеса", пише Politeka.net (щоб дивитися кадри, проскролльте до кінця сторінки).

Все сталося біля Соборної площі в центрі Одеси в середу, 22 вересня.

Як розповіли очевидці, на вулиці Преображенській кут Грецької жінка перебігала дорогу, щоб встигнути на трамвай. Однак у цей момент її збив автомобіль.

Варто відзначити, що одеситка перебігала дорогу в недозволеному для цього місці.

На кадрах видно, як жінку в світлій куртці збиває автомобіль, але вона швидко встає, обтрушується і далі поспішає на трамвай.

"Бабуся вирішила перебігти дорогу в недозволеному місці, але це виявилося поганою ідеєю», - йдеться в повідомленні.

Того ж дня на вулиці Марсельській автомобіль ВАЗ 2115 на швидкості збив 17-річного хлопця, який переходив дорогу по "зебрі". Про це ми писали раніше.

Потерпілий, який тілом пробив лобове скло, був терміново госпіталізований до лікарні.

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