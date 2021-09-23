Женщина, спешащая на трамвай, угодила под колеса автомобиля

Очевидцам удалось записать видео и выложить его в сеть. Об этом сообщает в Telegram-канал "Х. Одесса", пишет Politeka.net (чтобы смотреть кадры, проскролльте до конца страницы).

Всё произошло возле Соборной площади в центре Одессы в среду, 22 сентября.

Как рассказали очевидцы, на улице Преображенской угол Греческой женщина перебегала дорогу, чтобы успеть на трамвай. Однако в этот момент ее сбил автомобиль.

Стоит отметить, что одесситка перебегала дорогу в неположенном для этого месте.

На кадрах видно, как женщину в светлой куртке сбивает автомобиль, но она быстро встает, отряхивается и дальше спешит на трамвай.

«Бабуля решила перебежать дорогу в неположенном месте, но это оказалось плохой идеей», - говорится в сообщении.

В тот же день на улице Марсельской автомобиль ВАЗ 2115 на скорости сбил 17-летенго парня, который переходил дорогу по “зебре”. ОБ этом мы писали ранее.

Пострадавший, который телом пробил лобовое стекло, был срочно госпитализирован в больницу.

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