Скільки померли за добу?

У перший день посилення карантину в МОЗ оприлюднили невтішну статистику щодо захворюваності COVID-19 в Одеській області

У четвер, 23 вересня, Одсчина разом з усією країною перейшла в «жовту зону».

Як повідомляють у Міністерства охорони здоров'я України, в Одеській області за минулу добу було виявлено 407 нових випадків коронавірусного захворювання, передавати Politeka.net.

На жаль, десять людей не впоралися з хворобою і померли від ускладнень після "корони", але 159 пацієнтам вдалося перемогти недугу.

З початку пандемії в регіоні коронавірус виявили у 150 181 людини. З них померли 3 189 осіб. В цілому одужати вдалося 140 920 людям.

Раніше ми писали, в Україні вводять обов'язкову вакцинацію населення від коронавірусу. Відповідне рішення прийняли на засіданні Кабміну, в середу, 22 вересня.

Міністр охорони Здоров'я України Віктор Ляшко пояснив, що це стосується в першу чергу працівників шкіл, міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.

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Як повідомляла Politeka, в Одеській області школи починають закривати на карантин

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