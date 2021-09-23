В первый день ужесточения карантина в МОЗ обнародовали неутешительную статистику по заболеваемости COVID-19 в Одесской области
В четверг, 23 сентября, Одсчина вместе со всей страной перешла в «желтую зону».
Как сообщают в Министерства здравоохранения Украины, в Одесской области за прошлые сутки было обнаружено 407 новых случаев коронавирусного заболевания, передает Politeka.net.
К сожалению, десять человек не справились с болезнью и скончались от осложнений после "короны", но 159 пациентам удалось победить недуг.
Внук Аллы Пугачевой, раскрывший свою болезнь, получил главную роль в театре: "Бабушка не дремлет"
Ушел из жизни украинский актер, без любящего человека остались жена и дети: "Не хватает слов"
Машлятина после вылета из "Танців з зірками" высказала Кухар, что думает о ее оценках: «Набросились…»
Дан Балан по полной отжег на свадьбе в Одессе и разоткровенничался перед гостями: "Я перестаю дышать"
Дочь Анджелины Джоли Захара ошеломила видом в супермаркете: «Что на ней надето?»
С начала пандемии в регионе коронавирус выявили у 150 181 человека. Из них умерли 3 189 человек. В общей сложности выздороветь удалось 140 920 людям.
Ранее мы писали, в Украине вводят обязательную вакцинацию населения от коронавируса. Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина, в среду, 22 сентября.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, что это касается в первую очередь работников школ, министерств, органов власти и местных государственных администраций.
Напоминаем, населенные пункты Одесской области уже закрыли на карантин: известно где
Как сообщала Politeka, в Одесской области школы начинают закрывать на карантин
Также Politeka писала, на Одесчине множество жизней вирус унес за сутки, тревожная статистика