Сколько скончались за сутки?

В первый день ужесточения карантина в МОЗ обнародовали неутешительную статистику по заболеваемости COVID-19 в Одесской области

В четверг, 23 сентября, Одсчина вместе со всей страной перешла в «желтую зону».

Как сообщают в Министерства здравоохранения Украины, в Одесской области за прошлые сутки было обнаружено 407 новых случаев коронавирусного заболевания, передает Politeka.net.

К сожалению, десять человек не справились с болезнью и скончались от осложнений после "короны", но 159 пациентам удалось победить недуг.

С начала пандемии в регионе коронавирус выявили у 150 181 человека. Из них умерли 3 189 человек. В общей сложности выздороветь удалось 140 920 людям.

Ранее мы писали, в Украине вводят обязательную вакцинацию населения от коронавируса. Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина, в среду, 22 сентября.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, что это касается в первую очередь работников школ, министерств, органов власти и местных государственных администраций.

Напоминаем, населенные пункты Одесской области уже закрыли на карантин: известно где

Как сообщала Politeka, в Одесской области школы начинают закрывать на карантин

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