В Одеській області автомобіль повністю згорів після зіткнення з вантажівкою, водій не вижив

Трагічна аварія трапилася ввечері 22 вересня в Березівському районі на трасі Одеса-Київ. Очевидці встигли зняти пожежу на камеру, відео розміщене в мережі, передає Politeka.net (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)

За даними обласного управління поліції, автомобіль Toyota зіткнувся з фурою Scania, після чого легковий автомобіль загорівся.

Від отриманих травм 28-річний водій іномарки загинув на місці.

На кадрах видно, що його тіло лежало на узбіччі з іншого боку траси. Ймовірно, що він вилетів від удару.

Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Раніше ми писали, в Одесі поліцейський проїхав на червоне світло і вбив людину.

25-річний слідчий одного з районних відділів поліції Одеси, керуючи власним автомобілем Mazda, на перехресті вул.Семена Палія та вул. Південна дорога в Одесі, проїхав на заборонний (червоний) сигнал світлофора і допустив зіткнення з автомобілем «КІА».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 66-річний водій автомобіля «КІА» загинув на місці.

Нагадаємо, що одеські копи влетіли в таксі на службовому авто: "гнав більше норми"

Як повідомляла Politeka, в Одесі слідчий проїхав на червоний і позбавив життя людини: з'явилося відео ДТП

Також Politeka писала, що автохам наїхав на школяра на "зебрі" і поїхав далі: "занадто поспішав