В Одесской области автомобиль полностью сгорел после столкновения с грузовиком, водитель не выжил
Трагическая авария случилась вечером 22 сентября в Березовском районе на трассе Одесса-Киев. Очевидцы успели заснять пожар на камеру, видео размещено в сети, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)
По данным областного управления полиции, автомобиль Toyota столкнулся с фурой Scania, после чего легковой автомобиль загорелся.
От полученных травм 28-летний водитель иномарки погиб на месте.
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На кадрах видно, что его тело лежало на обочине с другой стороны трассы. Вероятно, что он вылетел от удара.
Начато уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.
Ранее мы писали, в Одессе полицейский проехал на красный свет и убил человека.
25-летний следователь одного из районных отделов полиции Одессы, управляя личным автомобилем Mazda, на перекрестке ул. Семена Палия и ул. Южная дорога в Одессе, проехал на запрещающий (красный) сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «КИА».
В результате дорожно-транспортного происшествия 66-летний водитель автомобиля «КИА» погиб на месте.
Напомним, что одесские копы влетели в такси на служебном авто: "Гнал больше нормы"
Как сообщала Politeka, в Одессе следователь проехал на красный и лишил жизни человека: появилось видео ДТП
Также Politeka писала, что автохам наехал на школьника на "зебре" и поехал дальше: "Слишком торопился