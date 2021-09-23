Водителя выбросило на обочину с другой стороны

В Одесской области автомобиль полностью сгорел после столкновения с грузовиком, водитель не выжил

Трагическая авария случилась вечером 22 сентября в Березовском районе на трассе Одесса-Киев. Очевидцы успели заснять пожар на камеру, видео размещено в сети, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

По данным областного управления полиции, автомобиль Toyota столкнулся с фурой Scania, после чего легковой автомобиль загорелся.

От полученных травм 28-летний водитель иномарки погиб на месте.

На кадрах видно, что его тело лежало на обочине с другой стороны трассы. Вероятно, что он вылетел от удара.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

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25-летний следователь одного из районных отделов полиции Одессы, управляя личным автомобилем Mazda, на перекрестке ул. Семена Палия и ул. Южная дорога в Одессе, проехал на запрещающий (красный) сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «КИА».

В результате дорожно-транспортного происшествия 66-летний водитель автомобиля «КИА» погиб на месте.

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