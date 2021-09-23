Всіх у студентів одеських вузів перевели на дистанційну форму навчання

Сьогодні 23 вересня Одеса разом з усією Україною перейшли в» жовту зону " карантину.

Оскільки в жодному вищому навчальному закладі Одеси немає 80% вакцинованих від ковід викладачів, то всі студенти навчатимуться віддалено. Про це заявив директор обласного департаменту освіти Олександр Лончак.

Ще вчора Лончак стверджував, що ті навчальні заклади, які не відповідають вимогам жовтої зони, закриються. Варіант переходу на дистанційку не розглядався.

Однак в ході засідання Кабміну, було прийнято рішення дозволити навчальним закладам, в яких немає 80% щеплених співробітників, працювати в дистанційному режимі.

Що стосується закладів професійної (професійно-технічної) освіти та коледжів Одеської області-продовжать працювати в звичайному режимі лише 12.

Також, за даними Лончака, з 788 шкіл регіону працювати в очному форматі можуть 322, у тому числі 173 школи територіальних громад області, 104 одеських, 17 спеціальних закладів, 26 приватних і дві установи інших відомств.

Раніше ми писали, в Україні вводять обов'язкову вакцинацію населення від коронавірусу. Відповідне рішення прийняли на засіданні Кабміну, в середу, 22 вересня.

Міністр охорони Здоров'я України Віктор Ляшко пояснив, що це стосується в першу чергу працівників шкіл, міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.

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