Всех в студентов одесских вузов перевели на дистанционную форму обучения

Сегодня 23 сентября Одесса вместе со всей Украиной перешли в «желтую зону» карантина.

Поскольку ни в одном высшем учебном заведении Одессы нет 80% вакцинированных от ковид преподавателей, то все студенты будут учиться удаленно. Об этом заявил директор областного департамента образования Александр Лончак.

Еще вчера Лончак утверждал, что те учебные заведения, которые не соответствуют требованиям желтой зоны, закроются. Вариант перехода на дистанционку не рассматривался.

Однако в ходе заседания Кабмина, было принято решение разрешить учебным заведениям, в которых нет 80% привитых сотрудников, работать в дистанционном режиме.

Что касается учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и колледжей Одесской области - продолжат работать в обычном режиме лишь 12.

Также, по данным Лончака, из 788 школ региона работать в очном формате могут 322, в том числе 173 школы территориальных громад области, 104 одесских, 17 специальных заведений, 26 частных и два учреждения других ведомств.

Ранее мы писали, в Украине вводят обязательную вакцинацию населения от коронавируса. Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина, в среду, 22 сентября.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, что это касается в первую очередь работников школ, министерств, органов власти и местных государственных администраций.

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