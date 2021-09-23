В Одесі збережеться холодна і похмура погода, а до вечора піде дощ
Про те, чого чекати в п'ятницю, 23 вересня розповіли синоптики з Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, пише Politeka.net.
Так, сонце в цей день в Одесі буде рідко показуватися через хмари, вночі очікується короткочасний дощ.
Вітер буде дути північно-західний, 9-14 метрів в секунду. Температура вночі складе всього +6...+ 7 градусів, вдень буде в межах +12...+14.
Онук Алли Пугачової, який розкрив свою хворобу, отримав головну роль в театрі: "Бабуся не дрімає"
Олег Винник несподівано оприлюднив фото своєї "таємної дружини": "Стільки всього пережили разом"
Стан вагітної нареченої переможця "Голосу країни" різко погіршився: "Викликаю швидку"
Джамалу підкосила хвороба: співачка звернулася до українців перед новим ефіром "Танців з зірками"
Тіна Кароль показала, як запалює з красенем, чий шлюб тріщить по швах: "Я так вирішила..."
В Одеській області буде похмуро, місцями короткочасний дощ.
Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду. Температура вночі опуститься до + 3 ... +8 градусів, вдень стовпчик термометра покаже +11...+14. На автошляхах видимість буде хорошою.
Синоптики повідомили, що сьогодні в Одесі буде пік похолодання, а після цього регіон почне переходити під вплив антициклону.
Вже до вечора п'ятниці температура почне підвищуватися, а на вихідних одеситів чекає сонячна і тепла погода.
Нагадаємо, що в Одесі оголосили штормове попередження
Ще Politeka писала, що холодна осінь увірвалася в Одесу: синоптики повідомили, коли чекати пік похолодання
Також Politeka повідомляла, Одесу затопило проливним дощем, відео нещастя: "річки на вулицях і" душ"в маршрутках"