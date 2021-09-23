Що принесе новий день

В Одесі збережеться холодна і похмура погода, а до вечора піде дощ

Про те, чого чекати в п'ятницю, 23 вересня розповіли синоптики з Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, пише Politeka.net.

Так, сонце в цей день в Одесі буде рідко показуватися через хмари, вночі очікується короткочасний дощ.

Вітер буде дути північно-західний, 9-14 метрів в секунду. Температура вночі складе всього +6...+ 7 градусів, вдень буде в межах +12...+14.

В Одеській області буде похмуро, місцями короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду. Температура вночі опуститься до + 3 ... +8 градусів, вдень стовпчик термометра покаже +11...+14. На автошляхах видимість буде хорошою.

Синоптики повідомили, що сьогодні в Одесі буде пік похолодання, а після цього регіон почне переходити під вплив антициклону.

Вже до вечора п'ятниці температура почне підвищуватися, а на вихідних одеситів чекає сонячна і тепла погода.

Нагадаємо, що в Одесі оголосили штормове попередження