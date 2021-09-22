В Одесі тривають випадки наїзду на людей, які перетинають дорогу по пішохідному переходу

Так, в патрульній поліції розповіли про нову аварію, в результаті якої постраждав неповнолітній.

Вранці, 22 вересня, на вулиці Марсельській автомобіль ВАЗ 2115 на швидкості збив 17-річного хлопця, який переходив дорогу по "зебрі".

Потерпілий, який тілом пробив лобове скло, був терміново госпіталізований до лікарні.

Хлопець отримав множинні травми і, про його стан поки нічого не відомо.

На карах видно, що у автомобіля сильно пошкоджено лобове скло.

На інших частинах авто пошкоджень немає.

Раніше ми повідомляли, що в цей же день на вулиці. Малиновського перед переходом біля навчального закладу водій автомобіля вирішив не особливо пригальмовувати і злегка зачепив жінку з дитиною. Вони не постраждали і продовжили шлях до школи.

Автомобіль також продовжив рух.

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