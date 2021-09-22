В Одесі тривають випадки наїзду на людей, які перетинають дорогу по пішохідному переходу
Так, в патрульній поліції розповіли про нову аварію, в результаті якої постраждав неповнолітній.
Вранці, 22 вересня, на вулиці Марсельській автомобіль ВАЗ 2115 на швидкості збив 17-річного хлопця, який переходив дорогу по "зебрі".
Потерпілий, який тілом пробив лобове скло, був терміново госпіталізований до лікарні.
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Хлопець отримав множинні травми і, про його стан поки нічого не відомо.
На карах видно, що у автомобіля сильно пошкоджено лобове скло.
На інших частинах авто пошкоджень немає.
Раніше ми повідомляли, що в цей же день на вулиці. Малиновського перед переходом біля навчального закладу водій автомобіля вирішив не особливо пригальмовувати і злегка зачепив жінку з дитиною. Вони не постраждали і продовжили шлях до школи.
Автомобіль також продовжив рух.
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