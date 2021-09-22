В одному з сіл Одеської області стався спалах COVID-19, тому місцева влада вирішила не чекати 23 вересня, а посилити карантин вже зараз

Спалах коронавірусної хвороби зафіксували в селі Десантне Вилківської громади Ізмаїльського району, пише видання "Бессарабія INFORM"

На даний момент в селі захворіли 20 осіб.

На території населеного пункту встановили карантин і ввели обмеження.

Крім того, в місті Вилкове Ізмаїльського району Одеської області також ввели карантин.

Тепер у місті та селі заборонено проведення масових заходів (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, освітніх), перебування в громадських місцях, торгових закладах, цивільному транспорті без засобів індивідуального захисту.

В Одеській області продовжують виявляти нові випадки зараження коронавірусом.

Станом на 22 вересня, в регіоні зареєстровано 442 нових пацієнта, у яких підтвердили COVID-19.

Також за минулу добу в Одеській області було зафіксовано 145 пацієнтів, які вважаються видужали.

На жаль, не впоралися з хворобою і померли від ускладненні, викликаних ковід, 3 пацієнта.

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