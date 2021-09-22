Хлопчику всього 12 років

В одній з церков в Одеській області спалахнула пожежа

НП сталася напередодні ввечері в селі Іванчанка Болградського району Одеської області, пише Думська .

Там горів православний храм УПЦ Московського патріархату.

Вогонь встиг знищити стіл з церковною атрибутикою: свічками, образками і поліграфічною продукцією, проте його вчасно встигли загасити місцеві жителі за допомогою відер з водою.

На щастя, ніхто не постраждав.

На місце викликали поліцію, яка встановила, що причиною пожежі став підпал.

Оперативники, опитавши свідків, з'ясували, що храм намагався спалити 12-річний школяр.

Хлопчик вирішив помститися своєму однокласнику за булінг.

Він каже, що син настоятеля цього храму систематично над ним знущався.

Одеситів обурив інцидент, про це вони пишуть у коментарях.

"Тепер буде знущатися разом з татом",

"Дитина настоятеля храму і шкільний булінг.. дуже по християнськи",

" уховність в Московський Патріархії прямо зашкалює", - пишуть в мережі.

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