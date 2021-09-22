В одній з церков в Одеській області спалахнула пожежа
НП сталася напередодні ввечері в селі Іванчанка Болградського району Одеської області, пише
Там горів православний храм УПЦ Московського патріархату.
Вогонь встиг знищити стіл з церковною атрибутикою: свічками, образками і поліграфічною продукцією, проте його вчасно встигли загасити місцеві жителі за допомогою відер з водою.
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На щастя, ніхто не постраждав.
На місце викликали поліцію, яка встановила, що причиною пожежі став підпал.
Оперативники, опитавши свідків, з'ясували, що храм намагався спалити 12-річний школяр.
Хлопчик вирішив помститися своєму однокласнику за булінг.
Він каже, що син настоятеля цього храму систематично над ним знущався.
Одеситів обурив інцидент, про це вони пишуть у коментарях.
"Тепер буде знущатися разом з татом",
"Дитина настоятеля храму і шкільний булінг.. дуже по християнськи",
" уховність в Московський Патріархії прямо зашкалює", - пишуть в мережі.
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