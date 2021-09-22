Мальчику всего 12 лет

В одной из церквей в Одесской области вспыхнул пожар

ЧП произошло накануне вечером в селе Иванчанка Болградского района Одесской области, сообщает пресс-служба регионального ГУНП.

Там горел православный храм УПЦ Московского патриархата.

Огонь успел уничтожить стол с церковной атрибутикой: свечками, образками и полиграфической продукцией, однако его вовремя успели загасить местные жители при помощи ведер с водой.

К счастью, никто не пострадал.

На место вызвали полицию, которая установила, что причиной пожара стал поджог.

Оперативники, опросив свидетелей, выяснили, что храм пытался сжечь 12-летний школьник.

Мальчик решил отомстить своему однокласснику за буллинг.

Он говорит, что сын священника систематически над ним издевался. Устав от обиды, парень пошёл и поджёг ночью церковь.

Одесситов возмутил инцидент, об этом они пишут в комментариях.

"Теперь будет издеваться вместе с папой",

"Ребенок настоятеля храма и школьный буллинг.. очень по христиански",

" Духовность в московский патриархии прямо зашкаливает", - пишут в сети.

Напомним, что пламя охватило магазин, уничтожено помещение: кадры с места ЧП

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