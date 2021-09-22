В одной из церквей в Одесской области вспыхнул пожар
ЧП произошло накануне вечером в селе Иванчанка Болградского района Одесской области, сообщает пресс-служба регионального
Там горел православный храм УПЦ Московского патриархата.
Огонь успел уничтожить стол с церковной атрибутикой: свечками, образками и полиграфической продукцией, однако его вовремя успели загасить местные жители при помощи ведер с водой.
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К счастью, никто не пострадал.
На место вызвали полицию, которая установила, что причиной пожара стал поджог.
Оперативники, опросив свидетелей, выяснили, что храм пытался сжечь 12-летний школьник.
Мальчик решил отомстить своему однокласснику за буллинг.
Он говорит, что сын священника систематически над ним издевался. Устав от обиды, парень пошёл и поджёг ночью церковь.
Одесситов возмутил инцидент, об этом они пишут в комментариях.
"Теперь будет издеваться вместе с папой",
"Ребенок настоятеля храма и школьный буллинг.. очень по христиански",
" Духовность в московский патриархии прямо зашкаливает", - пишут в сети.
Напомним, что пламя охватило магазин, уничтожено помещение: кадры с места ЧП
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