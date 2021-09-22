У центрі Одеси два чоловіки влаштували бої на милицях

Очевидці стали свідками бійки і вулиці Катерининській кут Троїцькій. Про це повідомляє телеграм-канал «Х. Одеса», передає Politeka.net.

На кадрах видно, як два чоловіки зійшлися в бою біля сміттєвого контейнера. В руках у них були милиці.

"Заміс на милицях", - наголошується в публікації телеграм-каналу.

Користувачі мережі припустили, що билися жебраки, так як у одного з забіяк висіла табличка на шиї. Однак один з коментаторів порахував, що один з чоловіків пристойний, найімовірніше, він викрив лжеінваліда і тому зав'язалася бійка.

"Милиці не поділили, чия сьогодні черга",

"А він непогано скаче, як для чувака на милицях...",

"Ха-ха... Без милиць стрибає нормально",

"Чудове зцілення!",- пишуть в мережі.

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